На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Киеве приспустили главный флаг Украины

Администрация Киева: главный флаг Украины приспустили из-за шквалистого ветра
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

В Киеве приспустили главный флаг Украины из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в столичной администрации.

Как уточнили власти, решение принято в связи с прогнозом синоптиков, которые предупредили о порывах ветра до 15-20 метров в секунду.

Флаг будет находиться в приспущенном положении до конца суток 31 октября.

27 октября посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в польском Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг со здания консульства. По его словам, очередная волна антиукраинской ненависти в соцсетях снова приводит к публичному осквернению флага Украины в Польше. Дипломат попросил разобраться с данной ситуацией и найти злоумышленников.

В августе министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил инцидент с поднятием бандеровского флага на концерте белорусского певца Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве.

Ранее Зеленского уличили во лжи после слов об украинских флагах в новых регионах РФ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами