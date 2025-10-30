В Киеве приспустили главный флаг Украины из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в столичной администрации.

Как уточнили власти, решение принято в связи с прогнозом синоптиков, которые предупредили о порывах ветра до 15-20 метров в секунду.

Флаг будет находиться в приспущенном положении до конца суток 31 октября.

27 октября посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в польском Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг со здания консульства. По его словам, очередная волна антиукраинской ненависти в соцсетях снова приводит к публичному осквернению флага Украины в Польше. Дипломат попросил разобраться с данной ситуацией и найти злоумышленников.

В августе министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш осудил инцидент с поднятием бандеровского флага на концерте белорусского певца Макса Коржа 9 августа на Национальном стадионе в Варшаве.

Ранее Зеленского уличили во лжи после слов об украинских флагах в новых регионах РФ.