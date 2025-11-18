В сети появились фото нового плацкарта с более широкими и длинными полками

«Российские железные дороги» (РЖД) в рамках выставки-форума «Транспорт России» 18 ноября в Москве показали макет нового плацкартного вагона с более широкими и длинными полками. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что поперечные полки станут на 14 см длиннее (до 189,1 см) и на 3 см шире (до 62,7 см). Продольные полки станут на 10 см длиннее и на 4 см шире.

Кроме того, в новом плацкартном вагоне габарита Т будет больше пассажирских мест — 58. У каждого спального места есть шторки, предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок, а также персональные светильники, воздуховоды и розетки USB и 220 В. Также в новом вагоне появятся две санитарные комнаты и душевая кабина.

29 октября в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) сообщали, что на сайте РЖД и в приложении «РЖД пассажирам» убрали функцию автоматической оплаты постельного белья при покупке билетов в плацкартные вагоны. Теперь эту опцию можно выбрать вручную.

В компании уточнили, что теперь при покупке билетов на поезда, которые курсируют внутри России, постельное белье в стоимость не включается. Пассажирам предлагается купить его дополнительно. До этого при покупке билетов в плацкарт отметка о согласии приобретения белья проставлялась автоматически. Отмечается, что эту опцию убрали с 1 сентября 2025 года с целью исполнения требований федерального закона.

Ранее в РЖД сообщили, что в новых вагонах появятся двухметровые полки и гладильные доски.