В Москве мужчины проникли в тоннель метро, но попались полиции

В московском метро мужчины проникли в тоннель на станции «Белорусская»

Молодых людей задержали после прогулки по служебному тоннелю в метрополитене Москвы. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел на станции «Белорусская». На кадрах с места заметно, как в момент, когда прибывает поезд, двое мужчин один за другим выходят из тоннеля, и, перескочив через ограждения, заходят в поезд.

Обоих молодых людей поймали. Известно, что молодые люди проживают в Москве.

«Выяснилось, что задержанные систематически без оплаты проезда проходили на территорию Московского метрополитена», – сообщается в публикации.

В отношении москвичей составили протоколы по статьям о нарушении пропускного режима охраняемого объекта и правил пользования метрополитеном.

Суд приговорил мужчин к аресту на восемь суток.

Подобный случай в начале месяца произошел на станции «Марксистская». Пассажиры спустились на рельсы и отправились в тоннель. Как рассказали сами мужчины, они были в технологической зоне, чтобы сделать фото. В их отношении также составили протоколы.

Ранее в Петербурге на станции метро прямо перед тоннелем на рельсы рухнула коляска.