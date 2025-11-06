На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В московском метро задержали мужчин, проникших в тоннель ради эффектных фото

Полиция задержала двух мужчин, которые незаконно проникли в тоннель московского метро на станции «Марксистская» Калининской линии. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое пассажиров спустились на пути и направились в тоннель. На место инцидента выехал наряд патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, который задержал нарушителей и доставил их в отдел полиции.

При личном досмотре у мужчин нашли рюкзаки с инструментами — домкратом, набором отверток, «болгаркой» и двумя фотоаппаратами. По словам задержанных, они спустились в технологическую зону метро, чтобы сделать фотографии для публикации в тематических интернет-каналах.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по части 3 статьи 20.17 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Нарушение правил пользования метрополитеном»).

До этого мужчина взорвал страйкбольную гранату в московском метро. Инцидент произошел в воскресенье днем на станции «Юго-Западная». Мужчина зашел в вагон с двумя гранатами в руках и активировал одну из них.

Ранее полиция задержала зацепера, прыгнувшего с крыши поезда в Москву-реку.

