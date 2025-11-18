Россиянам назвали симптомы во рту, которые говорят о проблемах со здоровьем

Сигнализировать о различных болезнях полости рта могут плотный налет, язвочки и кровоточивость десен. Об этом в разговоре «Известиями» предупредила врач-пародонтолог, стоматолог и эксперт компании REVIXAN Анастасия Кардакова.

Эксперт рассказала, что тонкий налет на языке, появляющийся утром из-за сухости или остатков пищи, — норма. Однако если он плотный, творожистый, а также сопровождается жжением и неприятным запахом, это может быть признаком на грибковой инфекции. Стоматолог отметила, что при попытке снять такой налет, он может частично уйти, оставив под собой воспаленную поверхность. В этом случае важно обратиться к врачу.

О проблемах со здоровьем также могут говорить язвочки. По словам специалиста, чаще всего они появляются во рту после травм и заживают в период от 7 до 10 дней. Однако если язва не исчезает более двух недель, уплотняется, становится безболезненной или нервной по краям, стоит насторожиться. Эксперт объяснила, что такой симптом особенно опасен для курящих и злоупотребляющих алкоголем людей, поскольку может быть признаком предраковых изменений.

Помимо этого, о воспалении может сигнализировать кровоточивость десен. Однако стоматолог предупредила, что прекращать чистку в этом случае нельзя. Наоборот, необходимо улучшить уход и обратиться за помощью к специалисту, который подберет щадящую гигиену и может назначить фотодинамическую терапию.

Если же кровоточивость сопровождается неприятным запахом, отечностью или подвижностью зубов, это может быть признаком пародонтита.

«Пациенты часто пропускают тревожные сигналы, потому что нет боли. Кариес и воспаление десен могут развиваться бессимптомно, поэтому человек считает, что всё в порядке. Привыкание к кровоточивости или неприятному запаху — частая ошибка», — добавила Кардакова.

Она порекомендовала проходить профессиональный осмотр полости рта каждые полгода, а обладателям брекетов, имплантов или хронических заболеваний — каждые 3-4 месяца.

Врач-стоматолог Ирина Першина до этого рассказала, что для сохранения здоровья зубов нужно придерживаться лишь нескольких простых правил гигиены. Необходимо чистить зубы два раза в день, пользоваться специальной нитью и ежегодно посещать стоматолога.

Ранее россиянам объяснили, как правильно хранить зубную щетку.