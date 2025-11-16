Эксперт рассказал, как правильно хранить зубную щетку

Как правильно хранить зубную щетку и почему это важно, «Газете.Ru» рассказал продуктовый менеджер электрических зубных щеток TROUVER Ли Шэньхан.

По его словам, недавнее исследование ученых из Северо-Западного университета (Northwestern University, США), опубликованное в журнале Frontiers in Microbiomes, показывает, насколько богатой и разнообразной может быть микробная экосистема на обычной зубной щетке.

«В рамках масштабного проекта, получившего название «Operation Pottymouth», исследователи собрали образцы с 34 зубных щеток из домов в радиусе 160 километров от Чикаго. Исследователи применяли современный метод анализа ДНК, при котором одновременно «считываются» генетические следы всех микробов в образце — бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Это позволило им обнаружить на зубных щетках 614 уникальных вирусных последовательностей. При этом 314 из них встречались только в одном образце, а ни один вирус не был обнаружен во всех щетках одновременно. Это означает, что каждая зубная щетка представляет собой «микробный остров» с собственной, почти уникальной вирусной и бактериальной флорой», — рассказал он.

При этом речь идет не о 600 видах вирусов в классическом смысле, а о 614 генетически различимых вирусных последовательностях, большинство из которых относятся к бактериофагам — вирусам, поражающим исключительно бактерии и не способным инфицировать человека.

«Тем не менее, условия хранения зубной щетки напрямую влияют на состав и активность этой микробной среды. Влажная, теплая и плохо проветриваемая ванная комната — идеальная среда для размножения не только вирусов, но и бактерий. Исследования показывают, что на щетках обнаруживаются представители родов Streptococcus, Klebsiella, Enterobacter и других микроорганизмов, связанных с инфекциями полости рта, дыхательных путей и даже желудочно-кишечного тракта.

Особенно тревожным является тот факт, что при смыве унитаза в воздух поднимается аэрозоль, содержащий до 100 000 микробных частиц, которые могут оседать на близлежащих поверхностях — в том числе на зубной щетке. По данным Daily Mail, именно этот механизм стал отправной точкой для исследования «Operation Pottymouth», — добавил он.

Именно поэтому правильное хранение щетки имеет решающее значение. Как отметил Шэньхан, ключевую роль играет не столько стерильность, сколько контроль над влажностью и изоляция от источников загрязнения.

«Храните зубную щетку вертикально, щетиной вверх, в открытой подставке — это позволяет воде свободно стекать и щетине быстрее высыхать. Закрывать ее в герметичный футляр сразу после чистки не стоит: это создает замкнутое влажное пространство, в котором микробы размножаются особенно активно. Особенно важно следить за тем, чтобы щетки разных членов семьи не соприкасались — это помогает избежать перекрестного загрязнения и снижает риск передачи инфекций», — порекомендовал эксперт.

Подставку для зубной щетки рекомендуется промывать не реже раза в неделю — достаточно теплой воды с мылом или раствора уксуса. Саму щетку стоит заменять каждые 2–3 месяца, а также обязательно после любой болезни.

«Избыточное использование мощных антисептиков не приносит пользы и может привести к тому, что микроорганизмы станут устойчивыми к таким средствам. Лучше полагаться на простые, но регулярные гигиенические привычки — они гораздо надежнее в повседневной защите», — добавил Ли.

Эксперт также обращает внимание на материал щетки и ее конструкцию.

«Выбирайте модели с гладкой ручкой без резьбовых соединений, углублений или пористых покрытий — такие поверхности сложнее очищать и на них быстрее скапливается грязь. Особенно это актуально для электрических щеток: съемная насадка должна плотно фиксироваться, но при этом легко сниматься для промывки основания», — пояснил Шэньхан.

