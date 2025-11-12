Эколог назвал главного виновника засоров канализации

Влажные салфетки являются одним из главных врагов канализации. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил заместитель председателя Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Олег Балаев. По его словам, панацеей не являются даже биоразлагаемые аналоги, как минимум, потому, что их использование пока не стало массовым.

«Салфетки не растворяются, как туалетная бумага, а скапливаются в трубах, создавая плотные засоры. Это приводит к тому, что сточные воды могут вернуться обратно в квартиры. На очистных сооружениях они также вызывают серьезные аварии, особенно с учетом износа части инфраструктуры», — объяснил эксперт.

Не менее опасными для коммунальных систем являются пищевые отходы. В канализацию должна попадать только вода и растворяемая туалетная бумага. Все остальное должно отправляться в мусорное ведро, добавил он.

В конце октября губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. По его словам, инициатива нужна для предотвращения засоров в системах водоотведения, которые возникают из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены.

