На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эколог назвал главного виновника засоров канализации

Эколог Балаев: частой причиной засоров канализации являются влажные салфетки
close
Depositphotos

Влажные салфетки являются одним из главных врагов канализации. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил заместитель председателя Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Олег Балаев. По его словам, панацеей не являются даже биоразлагаемые аналоги, как минимум, потому, что их использование пока не стало массовым.

«Салфетки не растворяются, как туалетная бумага, а скапливаются в трубах, создавая плотные засоры. Это приводит к тому, что сточные воды могут вернуться обратно в квартиры. На очистных сооружениях они также вызывают серьезные аварии, особенно с учетом износа части инфраструктуры», — объяснил эксперт.

Не менее опасными для коммунальных систем являются пищевые отходы. В канализацию должна попадать только вода и растворяемая туалетная бумага. Все остальное должно отправляться в мусорное ведро, добавил он.

В конце октября губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с предложением обсудить введение дополнительной маркировки для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. По его словам, инициатива нужна для предотвращения засоров в системах водоотведения, которые возникают из-за попадания нерастворимых средств личной гигиены.

Ранее россиянам объяснили, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер у дома.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами