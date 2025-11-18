Пассажирский поезд столкнулся с мусоровозом в Челябинской области

Пассажирский поезд протаранил мусоровоз под Челябинском, пострадали люди

Пассажирский поезд протаранил мусоровоз в Челябинской области, пострадали люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Отмечается, что авария случилась недалеко от села Аргаяш. От удара грузовик перевернулся, одна из кабин поезда серьезно пострадала. На место ЧП прибыли оперативные службы.

На снимках, которые сделали очевидцы, мусоровоз лежит на боку.

10 ноября в Мурманской области пять цистерн с мазутом сошли с железнодорожных рельсов. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения.

До этого в Хабаровске произошло столкновение пассажирского автобуса с поездом. На участке, где пересечение автомобильной дороги с железнодорожными путями не оборудовано шлагбаумами, а имеются лишь светофоры, водитель автобуса проехал на красный свет и столкнулся с составом.

Ранее в двух российских регионах изменили маршруты поездов.