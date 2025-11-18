На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажирский поезд столкнулся с мусоровозом в Челябинской области

Пассажирский поезд протаранил мусоровоз под Челябинском, пострадали люди
true
true
true
close
Telegram-канал Агентство чрезвычайных новостей

Пассажирский поезд протаранил мусоровоз в Челябинской области, пострадали люди. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Отмечается, что авария случилась недалеко от села Аргаяш. От удара грузовик перевернулся, одна из кабин поезда серьезно пострадала. На место ЧП прибыли оперативные службы.

На снимках, которые сделали очевидцы, мусоровоз лежит на боку.

10 ноября в Мурманской области пять цистерн с мазутом сошли с железнодорожных рельсов. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности движения.

До этого в Хабаровске произошло столкновение пассажирского автобуса с поездом. На участке, где пересечение автомобильной дороги с железнодорожными путями не оборудовано шлагбаумами, а имеются лишь светофоры, водитель автобуса проехал на красный свет и столкнулся с составом.

Ранее в двух российских регионах изменили маршруты поездов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами