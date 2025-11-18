На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волгоградка поверила мошенникам и лишилась 1 млн рублей

В Волгограде женщина обогатила мошенников на 1 млн рублей
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде 54-летняя женщина лишилась сбережений, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось 13 ноября, когда волгоградке стали звонить незнакомцы, представлявшиеся якобы сотрудниками силовых структур и банков. Они убедили женщину, что с ее счетами могут быть проведены несанкционированные операции и для сохранения средств необходимо отправить накопления на «безопасный счет».

Горожанка поверила аферистам, сняла со своих счетов около 1 млн рублей и в несколько этапов перевела средства на реквизиты злоумышленников.

Женщина осознала обман и обратилась в полицию после того, как телефоны аферистов стали недоступны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере.

Ранее россиян предупредили о росте мошенничества с помощью фейкового бота «Госуслуг».

