В Петербурге на станции метро «Волковская» на рельсы упал человек

Алексей Даничев/РИА Новости

В метро Петербурга остановили движение на фиолетовой ветке. Об этом сообщает метрополитен города.

Причиной проблем с движением стал пассажир, который упал на рельсы на станции метро «Волковская». На место отправили специалистов, которые оказали помощь пострадавшему.

Ситуация повлияла на работу не только «Волковской», но и соседних станций. Так, на участке от «Садовой» до «Международной» было остановлено движение.

Спустя несколько минут человека подняли с путей и движение восстановили.

До этого в Московском метро пожилая женщина столкнула на рельсы 13-летнюю девочку. Ребенок упал, но не коснулся контактных проводов, каких-либо серьезных травм не получил, ему помогли подняться очевидцы.

По словам самой женщины, так она отреагировала на взгляды школьницы. Их она приняла как личное оскорбление и якобы решила причинить физическую боль пострадавшей. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее спор за место в Московском метро между двумя женщинами закончился дракой.

