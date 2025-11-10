Задержанная в Москве пенсионерка объяснила, почему толкнула девочку на пути

МВД: женщина столкнула девочку на пути в московском метро из-за смеха

Женщина из Краснодара объяснила причину инцидента на станции метро «Таганская», где она столкнула 13-летнюю девочку на рельсы. Видео с допроса фигурантки опубликовало агентство «Москва».

По ее словам, смех и взгляды ребенка она восприняла как личное оскорбление и решила причинить школьнице физическую боль.

В метро девочка находилась с родителями, которые помогли ей вернуться на платформу, сообщили в столичной полиции.

Инцидент произошел 9 ноября. По данным Следственного комитета Москвы, причиной инцидента стали неприязненные отношения между женщиной и ребенком.

В МВД отметили, что 64-летняя пассажирка толкнула ребенка непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе. К счастью, пострадавшая не коснулась опасных участков.

Девочка находится под присмотром родственников, ее жизни ничего не угрожает. Против женщины возбудили уголовное дело по части 30 статьи 105 УК РФ — покушение на жизнь.

Ранее в Москве из-за человека на пути произошел сбой на красной ветке.