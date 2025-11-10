На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Задержанная в Москве пенсионерка объяснила, почему толкнула девочку на пути

МВД: женщина столкнула девочку на пути в московском метро из-за смеха
true
true
true

Женщина из Краснодара объяснила причину инцидента на станции метро «Таганская», где она столкнула 13-летнюю девочку на рельсы. Видео с допроса фигурантки опубликовало агентство «Москва».

По ее словам, смех и взгляды ребенка она восприняла как личное оскорбление и решила причинить школьнице физическую боль.

В метро девочка находилась с родителями, которые помогли ей вернуться на платформу, сообщили в столичной полиции.

Инцидент произошел 9 ноября. По данным Следственного комитета Москвы, причиной инцидента стали неприязненные отношения между женщиной и ребенком.

В МВД отметили, что 64-летняя пассажирка толкнула ребенка непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе. К счастью, пострадавшая не коснулась опасных участков.

Девочка находится под присмотром родственников, ее жизни ничего не угрожает. Против женщины возбудили уголовное дело по части 30 статьи 105 УК РФ — покушение на жизнь.

Ранее в Москве из-за человека на пути произошел сбой на красной ветке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами