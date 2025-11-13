На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спор за место в Московском метро между двумя женщинами закончился дракой

В Московском метро одна пассажирка ударила другую головой о поручень
true
true
true

В Московском метро спор за место в вагоне между двумя пассажирками закончился дракой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам одной из участниц конфликта, все началось с того, что зашедшая в вагон женщина облокотилась на поручень так, что зажала ей руку. Девушка утверждает, что попросила ее так не делать, после чего женщина последовала просьбе и села на освободившееся место. Но быстро передумала, вернулась и стала требовать уступить ей место и зажимать руку. После этого агрессорка якобы напала на девушку.

«Поворачивается, орет на меня, что я не уступаю место, я ей отвечаю, после этого она бьет меня локтем в челюсть. Я начинаю ее отталкивать, она идет дальше меня бить. Спустя пару минут она резко хватает меня за волосы и начинает избивать головой о железный поручень», — рассказала потерпевшая.

Девушка утверждает, что вместе с женщиной был ее взрослый сын, который поддерживал мать.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью — ей диагностировали сотрясение мозга. Также девушка написала заявление в полицию.

Ранее в Москве арестовали пенсионерку, толкнувшую 13-летнюю девочку на рельсы в метро.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами