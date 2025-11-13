Спор за место в Московском метро между двумя женщинами закончился дракой

В Московском метро спор за место в вагоне между двумя пассажирками закончился дракой. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам одной из участниц конфликта, все началось с того, что зашедшая в вагон женщина облокотилась на поручень так, что зажала ей руку. Девушка утверждает, что попросила ее так не делать, после чего женщина последовала просьбе и села на освободившееся место. Но быстро передумала, вернулась и стала требовать уступить ей место и зажимать руку. После этого агрессорка якобы напала на девушку.

«Поворачивается, орет на меня, что я не уступаю место, я ей отвечаю, после этого она бьет меня локтем в челюсть. Я начинаю ее отталкивать, она идет дальше меня бить. Спустя пару минут она резко хватает меня за волосы и начинает избивать головой о железный поручень», — рассказала потерпевшая.

Девушка утверждает, что вместе с женщиной был ее взрослый сын, который поддерживал мать.

Потерпевшая обратилась за медицинской помощью — ей диагностировали сотрясение мозга. Также девушка написала заявление в полицию.

Ранее в Москве арестовали пенсионерку, толкнувшую 13-летнюю девочку на рельсы в метро.