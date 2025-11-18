На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фитнес-тренеры дали советы по приему креатина

Pravda.Ru: креатин лучше всего принимать каждый день
ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Креатин, который помогает повысить физическую выносливость, силу и ускорить восстановление после занятий, лучше принимать не только в дни тренировок. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных фитнес-тренеров.

Они подчеркнули, что его уровень нужно поддерживать в организме на стабильном уровне, чтобы обеспечить постоянный запас энергии для мышечных клеток. Если принимать его только в период активности, мышцы получат концентрацию добавки только во время активных нагрузок, пояснили специалисты.

«Такой подход проще — не нужно помнить о ежедневных приемах, но есть риск, что уровень креатина в организме не будет достаточно стабильным. В результате эффективность может снижаться, а прогресс замедляться», — отметили в сообщении.

Ученые из Университета Севильи до этого доказали, что популярная спортивная добавка креатин может помогать не только мышцам, но и кишечнику и мозгу. Оказалось, что креатин снижает воспаление в кишечнике, защищает мозг и предотвращает тревожно-депрессивные расстройства.

Ранее была названа пищевая добавка, защищающая от депрессии и тревожности.

