Российским пенсионерам посоветовали проверить правильность начисления выплат

Пенсионеры в России часто получают более низкие выплаты, чем им полагается. Это связано с тем, что правила расчётов достаточно сложны, а о возможных надбавках гражданам обычно не сообщают. Поэтому лучше всего самостоятельно проверить информацию о положенных выплатах – сделать это можно на портале «Госуслуги», рассказал RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам парламентария, в личном кабинете на «Госуслугах» пенсионер может найти все данные о назначенных ему социальных выплатах. Для этого доступны для заказа две справки: в первой указывается размер пенсии и поясняется, как она формируется, а вторая содержит данные о льготах и доплатах.

«Если в [справках] нет строк про надбавку за северный стаж, иждивенцев, возраст старше 80 лет или уход за инвалидом, а сама надбавка вам положена, стоит подать заявление в СФР на перерасчёт. Отдельно нужно сверить сумму пенсии с прожиточным минимумом пенсионера по региону», — объяснил Говырин.

Если обнаружится, что размер пенсии ниже прожиточного минимума, следует потребовать доплату. Положенные и предоставляемые гражданину льготы можно также проверить на Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), отметил депутат. Он подчеркнул, что всего несколько минут, потраченные на такие проверки, могут добавить к пенсионным выплатам тысячи рублей ежемесячно.

До этого профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил, что ошибки в трудовой книжке могут привести к уменьшению размера пенсии и к отсрочке её назначения. Чаще всего в трудовой встречается ошибка с датами приёма на работу и увольнения. Особенно это касается случаев, когда информацию переносят из старых бумажных документов, в которых записи нередко сделаны выцветшими чернилами или неразборчивым почерком, рассказал профессор. Потеря даже нескольких месяцев стажа – это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты, подчеркнул он.

