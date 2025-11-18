В Воронеже подросток отрезал себе половой орган и потерял сознание

Воронежский врачи спасли 14-летнего подростка, который едва не лишился полового органа. Об этом сообщает Baza.

Молодой человек решил отрезать орган самостоятельно. Посмотрев видео в интернете, он провел себе «операцию», но в процессе у него открылось серьезное кровотечение. В результате школьник потерял сознание.

«Его вовремя обнаружила сестра и вызвала скорую», – говорится в публикации.

Медики оказали ему необходимую помощь. По словам матери, после пережитого о подобных вещах ее сын больше не думает.

До этого в Индонезии женщину задержали за то, что она отрезала половой орган своему возлюбленному. Ее 32-летний партнер находился в официальном браке с другой женщиной и подарил той мотоцикл.

Недовольная любовница в течение недели продумывала план и во время соития воплотила его в жизнь. Травмированный мужчина выбежал на улицу, где его услышали соседи и вызвали медиков.

Ранее уролог предостерег россиян от покупки «увеличителя» полового органа.