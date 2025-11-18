На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже подросток отрезал себе половой орган и потерял сознание

Baza: в Воронеже медики помогли подростку, отрезавшему себе половой орган
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Воронежский врачи спасли 14-летнего подростка, который едва не лишился полового органа. Об этом сообщает Baza.

Молодой человек решил отрезать орган самостоятельно. Посмотрев видео в интернете, он провел себе «операцию», но в процессе у него открылось серьезное кровотечение. В результате школьник потерял сознание.

«Его вовремя обнаружила сестра и вызвала скорую», – говорится в публикации.

Медики оказали ему необходимую помощь. По словам матери, после пережитого о подобных вещах ее сын больше не думает.

До этого в Индонезии женщину задержали за то, что она отрезала половой орган своему возлюбленному. Ее 32-летний партнер находился в официальном браке с другой женщиной и подарил той мотоцикл.

Недовольная любовница в течение недели продумывала план и во время соития воплотила его в жизнь. Травмированный мужчина выбежал на улицу, где его услышали соседи и вызвали медиков.

Ранее уролог предостерег россиян от покупки «увеличителя» полового органа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами