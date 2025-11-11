Девушка отрезала гениталии любовнику, подарившему жене новый мотоцикл

В Индонезии 28-летняя девушка отрезала гениталии любовнику после того, как он подарил жене новый мотоцикл. Об этом сообщает Daily Star.

«Винди Синтия, 28 лет, предположительно, потратила неделю на планирование нападения, потому что испытывала ярость относительно 32-летнего Карсилана Утами, за то, что он купил новый мотоцикл для своей жены», — отмечается в публикации.

Злоумышленница отрезала половой орган любовника во время интимной близости. Для этого она воспользовалась канцелярским ножом. Пострадавший с криком выскочил на улицу, ему на помощь пришли соседи.

Подозреваемая рассказала, что встречалась с мужчиной с 2019 года, но впоследствии он женился на другой, передает tribunnews.com.

«Пока я была с ним, я пережила много душевной боли, много душевных терзаний. Я была с ним, но он продолжал со мной флиртовать, постоянно лгал, постоянно изменял и продолжал проводить время с другими женщинами», — уточнила она.

Ранее уфимец с пистолетом напал на беременную женщину.