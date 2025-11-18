В России оценили идею организовать рехабы для шопоголиков

Идея организовать рехабы для шопоголиков в целом является положительной. Об этом «Москве 24» заявила врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Диана Генварская, комментируя новость о том, что россиянки стали чаще обращаться в частные клиники из-за навязчивой тяги к импульсивным покупкам — им предлагают пройти курс психотерапии или направляют в рехаб.

Психолог отметила, что в легких случаях решить проблему можно за четыре сеанса. Специалист поможет разобраться, если шопоголизм накладывается на глубокие психологические процессы, например, на депрессию различного генеза. Генварская пояснила, что в этой ситуации человек может не понимать, что с ним происходит, и пытаться исправить свое состояние за счет импульсивных покупок.

«В этой ситуации лечь в рехаб — не самая плохая идея. Это санаторно-курортное отделение под руководством очень грамотных психиатров, психотерапевтов, которые помогают пациентам и подбирают правильные методы лечения: физиотерапию, питание, препараты», — отметила врач.

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос до этого говорила, что шопоголизм с нейробиологической точки зрения является поведенческой зависимостью, поскольку механизм его формирования похож на механизм химических зависимостей, таких как алкоголизм и наркомания.

