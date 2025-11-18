На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При пожаре в Туркестанской области погибли 9 детей и 4 взрослых

КазТАГ: пожар в доме в Туркестанской области Казахстана привел к гибели семьи
Павел Михеев/РИА Новости

В Туркестанской области Казахстана при пожаре в двухэтажном частном доме погибли 12 человек, среди них девять детей. Информацию об этом подтвердили изданию «КазТАГ» в региональном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, сигнал о возгорании поступил из села Алгабас Жетысайского района. В ходе тушения огня сотрудники ДЧС обнаружили в доме троих человек без сознания — их передали медикам. Внутри также нашли тела 12 погибших, включая детей.

На месте продолжают работать экстренные службы, начато расследование обстоятельств трагедии. Причины пожара предстоит установить.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам погибших. В его пресс-службе сообщили, что правительству и руководству Туркестанской области поручено оказать всю необходимую помощь семьям и обеспечить проведение всесторонней проверки причин случившегося.

Ранее в пригороде Омска произошли утечка из газопровода и взрыв газа.

