В Саратовской области у мужчины в мочевом пузыре обнаружили килограммовый камень

В Саратовской области успешно прооперировали 65-летнего мужчину с крупным камнем в мочевом пузыре. Об этом сообщает городская больница Балаково.
У пациента заметили признаки почечной недостаточности и внутрипузырного кровотечения. Мужчина находился в тяжелом состоянии, его быстро прооперировали.
Во время вмешательства у россиянина в мочевом пузыре обнаружили камень весом около килограмма. Находка занимала почти всю полость мочевого пузыря.
«Как поясняют врачи, данное камнеобразование могло быть спровоцировано возрастными изменениями предстательной железы», – сообщается в публикации.
После манипуляций пациента направили в реанимацию, вскоре ему предстоит дополнительное обследование. Не исключается, что ему придется перенести дополнительную операцию для восстановления уродинамики.
По словам руководителя хирургической службы больницы, подобные случаи – редкость. За 30 лет в профессии специалист столкнулся с подобным в третий раз.
