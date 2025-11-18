На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Саратовской области у мужчины в мочевом пузыре обнаружили килограммовый камень

В Балаково врачи извлекли из мочевого пузыря мужчины килограммовый камень
Telegram-канал ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница

В Саратовской области успешно прооперировали 65-летнего мужчину с крупным камнем в мочевом пузыре. Об этом сообщает городская больница Балаково.

У пациента заметили признаки почечной недостаточности и внутрипузырного кровотечения. Мужчина находился в тяжелом состоянии, его быстро прооперировали.

Во время вмешательства у россиянина в мочевом пузыре обнаружили камень весом около килограмма. Находка занимала почти всю полость мочевого пузыря.

«Как поясняют врачи, данное камнеобразование могло быть спровоцировано возрастными изменениями предстательной железы», – сообщается в публикации.

После манипуляций пациента направили в реанимацию, вскоре ему предстоит дополнительное обследование. Не исключается, что ему придется перенести дополнительную операцию для восстановления уродинамики.

По словам руководителя хирургической службы больницы, подобные случаи – редкость. За 30 лет в профессии специалист столкнулся с подобным в третий раз.

Ранее врач назвал три изменения, которые происходят в сердце и сосудах с возрастом.

