На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В столичном регионе за сутки выпала почти половина нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Подмосковье за день выпала половина месячной нормы дождей
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

В Москве и Подмосковье за прошедшие сутки местами выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, на станции ВДНХ зарегистрировали 12 мм дождя, что составляет около 23% ноябрьской нормы. В Подмосковье наиболее интенсивные осадки пришлись на Красногорск — там выпало 25 мм, то есть почти половина положенного за месяц объема.

Тишковец уточнил, что значительное количество осадков зафиксировано также в Луговой (15 мм), Шаховской (17 мм), Электростали (18 мм) и Толстопальцево (19 мм).

Синоптик добавил, что в течение дня может выпасть еще 9–11 мм дождя, после чего осадки прекратятся.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 18 ноября в Москве ожидается рекордно высокая температура. Он пояснил, что заток теплого воздуха приведет к существенному повышению температуры. В ночные часы минимальная температура составит +3...+5°C, на юге области — до +6°C. Днем воздух прогреется до +8...+10°C, по области — до +12°C.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об установившемся теплом предзимье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами