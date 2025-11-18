В столичном регионе за сутки выпала почти половина нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Подмосковье за день выпала половина месячной нормы дождей

В Москве и Подмосковье за прошедшие сутки местами выпала почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его данным, на станции ВДНХ зарегистрировали 12 мм дождя, что составляет около 23% ноябрьской нормы. В Подмосковье наиболее интенсивные осадки пришлись на Красногорск — там выпало 25 мм, то есть почти половина положенного за месяц объема.

Тишковец уточнил, что значительное количество осадков зафиксировано также в Луговой (15 мм), Шаховской (17 мм), Электростали (18 мм) и Толстопальцево (19 мм).

Синоптик добавил, что в течение дня может выпасть еще 9–11 мм дождя, после чего осадки прекратятся.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 18 ноября в Москве ожидается рекордно высокая температура. Он пояснил, что заток теплого воздуха приведет к существенному повышению температуры. В ночные часы минимальная температура составит +3...+5°C, на юге области — до +6°C. Днем воздух прогреется до +8...+10°C, по области — до +12°C.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об установившемся теплом предзимье.