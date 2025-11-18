На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во вторник в Москве ожидается рекордно высокая температура

Вильфанд: 18 ноября в Москве прогнозируется рекордно теплая погода
true
true
true
close
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

18 ноября в Москве ожидается рекордно высокая температура. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что заток теплого воздуха приведет к существенному повышению температуры. В ночные часы минимальная температура составит +3...+5°C, на юге области — до +6°C. Днем воздух прогреется до +8...+10°C, по области — до +12°C.

Вильфанд отметил, что прогнозируемая температура станет самой высокой в Москве для этого времени года за все время наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен 18 ноября 1940 года и составил +9,4°C.

16 ноября в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 1837 года, столбики термометров показали отметку в +8°C.

13 ноября научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что температура воздуха в Москве в октябре была выше среднемноголетних показателей.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об установившемся теплом предзимье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами