Во вторник в Москве ожидается рекордно высокая температура

18 ноября в Москве ожидается рекордно высокая температура. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что заток теплого воздуха приведет к существенному повышению температуры. В ночные часы минимальная температура составит +3...+5°C, на юге области — до +6°C. Днем воздух прогреется до +8...+10°C, по области — до +12°C.

Вильфанд отметил, что прогнозируемая температура станет самой высокой в Москве для этого времени года за все время наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен 18 ноября 1940 года и составил +9,4°C.

16 ноября в Екатеринбурге был побит температурный рекорд 1837 года, столбики термометров показали отметку в +8°C.

13 ноября научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что температура воздуха в Москве в октябре была выше среднемноголетних показателей.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об установившемся теплом предзимье.