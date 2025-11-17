В школе на юго-востоке Франции произошла эвакуация после утечки газа

BFMTV: 530 учеников средней школы во Франции были эвакуированы после утечки газа

На юго-востоке Франции эвакуировали 530 школьников из-за предполагаемой утечки газа в учреждении, несколько детей госпитализированы. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на экстренные службы.

«В понедельник, 17 ноября, 530 учеников коллежа (средней школы. — «Газета.Ru») имени Андре Мальро в [коммуне] Ла-Фарлед были эвакуированы после утечки газа», — говорится в публикации.

Сообщается, что после инцидента четверых учеников отвезли в больницу для обследования. По данным телекомпании, школу начали эвакуировать после того, как в здании появился характерный запах. По результатам проверки пожарными концентрации газа в воздухе никакой угрозы обнаружено не было. Позднее выяснилось, что утечка произошла в доме неподалеку.

До этого в немецком городе Висбаден пожарные четыре раза за один день выезжали на сообщения о возможной утечке газа, однако причиной тревоги оказался экзотический фрукт дуриан, известный своим резким запахом.

