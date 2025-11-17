На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Архангельске осудили фигурантов дела о хищениях при строительстве больницы

Суд Поморья вынес приговор по делу о хищении при строительстве детской больницы
Суд вынес приговор по делу о хищении средств при исполнении государственного контракта на строительство корпуса Архангельской областной детской клинической больницы. Директора по строительству приговорили к 4 годам колонии общего режима, еще двоих фигурантов — к условным срокам, сообщает прокуратура региона в Telegram-канале.

«Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал директора по строительству ООО «Сириус», главного инженера этого общества и руководителя проектного подразделения ООО «Мидас» виновными», — заявили в надзорном органе.

Руководители фирм признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно версии следствия, с октября 2020 по январь 2023 года подсудимые похищали бюджетные средства, исполняя контракт по проекту «Здравоохранение» при строительстве учреждения «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова».

Как стало известно на суде, предприниматели завысили цены на поставку медицинского оборудования, его монтаж и проведение испытаний. Вследствие этого бюджет лишился 70 млн. руб.

Ранее в Калининградской области задержали бывшего главу округа по подозрению в мошенничестве.

