Автомобиль такси протаранил беспилотный трамвай в Москве

В Москве автомобиль такси врезался в беспилотный трамвай. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».

«ДТП с участием автономного трамвая №90 и машины такси Skoda произошло на проспекте Академика Сахарова в районе д. 35 по ул. Мясницкая», – сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что двух человек из легкового автомобиля осматривают медики. Причины ДТП неизвестны.

До этого в Выксе Нижегородской области нетрезвый водитель большегрузного автомобиля протаранил две машины и снес ограду православного храма Иоанна Богослова.

Предварительно, он не вписался в поворот — столкнулся с Haval и Chevrolet, стоящими на светофоре. После отлетел к церкви. По словам очевидцев, виновник еле-еле стоял на ногах.

В результате ДТП пострадали двое детей, у одного из них рассечена голова. Также травмы получил взрослый человек, все пострадавшие госпитализированы.

Ранее массовое ДТП на Каширском шоссе в Москве попало на видео.