Фигурант дела о покушении на Шойгу связан с убийством башкирского бизнесмена

Организатор покушения на Шойгу Шамсов был фигурантом дела об убийстве Купцова
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Уроженец Таджикистана Джалолиддин Шамсов, фигурирующий в деле о подготовке покушения на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище в Москве, ранее участвовал в организации убийства предпринимателя из Башкирии Марата Купцова. Об этом свидетельствуют материалы Верховного суда Башкирии, оказавшиеся в распоряжении ТАСС.

Уголовное дело в отношении Шамсова было выделено в отдельное производство в связи с его розыском. Согласно материалам суда, бывшая невестка предпринимателя Ирина Купцова обратилась к Шамсову с предложением организовать убийство из-за долга в 1,5 млн рублей.

«Реализуя свой преступный умысел, Купцова И.М. обратилась к лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, именуемому в дальнейшем Ш., с предложением совместно с ней организовать совершение убийства», — указывается в тексте приговора.

Согласно судебным документам, Шамсов отвечал за разработку плана убийства, поиск исполнителей и контроль за совершением преступления. В 2019 году Ирина Купцова была приговорена к 17 годам колонии, еще трое соучастников получили от 8 до 15 лет лишения свободы.

ФСБ объявила о предотвращении покушения на одно из высших должностных лиц России, не назвав его по имени. «МК» утверждает, что целью операции украинских спецслужб был Сергей Шойгу. По информации издания, теракт готовили на Троекуровском кладбище в момент, когда чиновник посещал могилы родственников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу назвал причину обвинений Европы в адрес России.

