Экс-глава подразделения «Росатома» заключил сделку со следствием по делу о взятке

Бывший директор структурного подразделения «Росатома» Геннадий Сахаров, обвиняемый в получении крупной взятки от подрядчика, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сахаров обвиняется в получении 5 млн рублей от руководства строительной компании «Фенсма» за содействие в заключении госконтрактов. Заключив сделку со следствием, он сообщил о ранее неизвестном эпизоде преступления, связанном с получением взятки.

«Фигурант дела Сахаров попросил о предоставлении ему возможности искупить свою вину, для чего уже неоднократно обращался к следствию с соответствующей просьбой отпустить его на СВО», — сообщил собеседник агентства.

По данным источников, следствие уже несколько раз отказывало Сахарову в его просьбе об участии в СВО. Вероятность удовлетворения ходатайства оценивается как низкая из-за возраста обвиняемого — через год он достигнет 65-летнего предела для заключения военного контракта.

14 ноября сообщалось, что Сахаров получил взятку при строительстве павильона на ВДНХ.

Ранее суд арестовал активы бывшего топ-менеджера «Росатома» на 284,4 млн рублей.