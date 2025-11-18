Российского подростка будут судить за выстрел знакомому в глаз

В Тульской области подростка будут судить за выстрел знакомому в глаз

В Тульской области 17-летний подросток предстанет перед судом за выстрел в глаз 14-летнему знакомому. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в июне этого года в одном из городских парков города Новомосковска. По версии следствия, подросток выстрелил из пневматического пистолета в сторону знакомого — он попал несовершеннолетнему в глаз.

В ходе расследования юноше предъявили официальное обвинение по пунктам «д», «з» части 2 статьи 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия. Расследование завершено, материалы в ближайшее время отправят в суд для рассмотрения по существу.

Ранее женщина получила срок из-за мальчика, который выстрелил из ее пистолета в другого ребенка.