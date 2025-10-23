Женщина получила срок из-за мальчика, который выстрелил из ее пистолета в другого ребенка

В США четырехлетний мальчик нашел пистолет и выстрелил в другого ребенка

В США владелицу оружия наказали после того, как один ребенок выстрелил из ее пистолета в другого. Об этом пишет People.

Инцидент произошел 16 марта этого года в Уичито, штат Канзас, когда 25-летняя Таша Диллард отдыхала в компании своих друзей. Взрослые отправились на парковку, где стали распивать алкогольные напитки, а дети остались в квартире Диллард.

В какой-то момент четырехлетний мальчик нашел заряженный пистолет и выстрелил в семилетнего Дэвиона Гантера. Ребенок был доставлен в больницу, но врачи оказались бессильны. Другие дети рассказали, что позировали с настоящим пистолетом, думая, что это игрушка.

Сначала Диллард утверждала, что у нее нет оружия, но позже призналась, что оставила пистолет прямо на столе. На суде она принесла извинения семье потерпевшего и со слезами на глазах сказала: «Лучше бы я вообще не выходила на улицу в ту ночь».

16 октября американку приговорили к трем годам тюремного заключения. Как сообщается, мать жертвы просила назначить подруге условный срок, назвав ее «действительно хорошим человеком».

