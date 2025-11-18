Шестнадцать россиян, попавших в ДТП в Египте, покинули страну

Из 32 российских туристов, пострадавших в двух дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Египте на прошлой неделе, 16 уже вернулись на родину. Двенадцать человек остаются в отелях, а четверо продолжают получать медицинскую помощь, пишет РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство Российской Федерации в Хургаде.

Первое происшествие произошло 11 ноября, когда туристический автобус с 27 гражданами России столкнулся с грузовым автомобилем на трассе Хургада – Каир, в районе Рас-Гареба (провинция Красное море). По данным египетских властей, причиной стало столкновение автобуса с грузовиком. Второе ДТП случилось в ночь на 14 ноября в той же провинции, в результате которого пострадали пять россиян. Источник в египетской медицинской службе также упомянул среди пострадавших двух граждан Азербайджана и одного туриста из ФРГ.

«Среди 27 граждан РФ, пострадавших в ДТП 11 ноября в провинции Красное море, 16 покинули территорию Египта, девять находятся в отелях и улетают согласно графикам отпусков, двое еще проходят лечение в больницах», — уточнили в генконсульстве.

Что касается пяти россиян, пострадавших 14 ноября, то состояние двоих, получивших серьезные травмы, стабилизировалось после проведенных операций.

«Одна гражданка все еще находится в тяжелом состоянии из-за тяжести полученного увечья, другая после операции идет на поправку, остальные трое выписаны», — добавили в консульстве.

