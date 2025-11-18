Мужчины напали на девушку на пешеходном переходе в Сочи

В Сочи девушка обвинила незнакомцев в нападении на пешеходном переходе

В Сочи девушка обвинила группу мужчин в избиении после ссоры на пешеходном переходе. Об этом сообщает УВД по городу Сочи ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел на пешеходном переходе в поселке Красная Поляна — у девушки возникла ссора с незнакомыми мужчинами.По словам девушки, они на нее напали, и в результате случившегося она получила травмы.

После случившегося пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. По факту произошедшего проводится проверка. Детали, обстоятельства случившегося и личности причастных к инциденту устанавливаются.

До этого в Алтайском крае мужчина избил двух девушек в ночном клубе. Он проломил одной из девушек голову бутылкой и таскал по всему залу.

Ранее россиянка избила знакомого молотком по голове, и тот впал в кому.