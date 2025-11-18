Пьяный мужчина избил санитара в петербургской больнице

В Петербурге 59-летний пьяный мужчина избил 26-летнего санитара. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 15 ноября в больнице, расположенной на Литейном проспекте — в какой-то момент персонал медицинского учреждения воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. После этого на место оперативно прибыли росгвардейцы.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали на месте пьяного мужчину. Выяснилось, что он избил санитара. В результате нападения у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы груди и живота. Правонарушителя для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

Ранее россиянин вызвал скорую помощь и стал угрожать бригаде медиков автоматом.