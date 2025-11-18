На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяный мужчина избил санитара в петербургской больнице

В Петербурге мужчина избил санитара в больнице
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Петербурге 59-летний пьяный мужчина избил 26-летнего санитара. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел 15 ноября в больнице, расположенной на Литейном проспекте — в какой-то момент персонал медицинского учреждения воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. После этого на место оперативно прибыли росгвардейцы.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали на месте пьяного мужчину. Выяснилось, что он избил санитара. В результате нападения у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также ушибы груди и живота. Правонарушителя для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

Ранее россиянин вызвал скорую помощь и стал угрожать бригаде медиков автоматом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами