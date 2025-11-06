На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин вызвал скорую помощь и стал угрожать бригаде медиков автоматом

В Подмосковье 47-летний мужчина вызвал скорую и угрожал медикам автоматом. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в городе Звенигороде. Сотрудники вневедомственной охраны выехали на вызов связи с происшествием в одном из многоквартирных домов. Выяснилось, что мужчина сам вызвал бригаду скорой помощи, а когда бригада прибыла, он достал предметы, схожие с пистолетом и автоматом, и начал угрожать медикам применением оружия.

Росгвардейцы задержали нарушителя и доставили его в отдел полиции. Злоумышленником оказался 47-летний местный житель.

До этого нуждавшийся в медицинской помощи россиянин избил фельдшера по дороге в больницу. Дебошир также пытался сломать медицинское оборудование.

Ранее буйная россиянка напала на фельдшера скорой и сбежала.

