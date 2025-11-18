На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали чаще путешествовать в страны Африки

В этом году россияне чаще ездить в страны Африки
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал отельные бронирования 2025 года и составил список направлений, популярность которых серьезно растет.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Главным тревел-открытием этого года стало Марокко: спрос на жилье стране вырос на рекордные 245%, а средняя стоимость номера в отелях, которые выбирают путешественники, составляет 17 500 рублей в сутки. Следом идет Оман, где количество отельных заказов увеличилось на 50%, а гостиницы стоят порядка 24 800 рублей в сутки. Замыкает тройку лидеров Португалия: ее популярность за год выросла на 47%; на жилье там путешественники тратят в среднем 19 000 рублей в сутки.

Также в этом году россияне чаще бронируют отели в Молдавии (+45% заказов; номер около 10 100 рублей в сутки), Боснии и Герцеговине (+39%; 7 800 рублей), Намибии (+38%; 21 200 рублей), на Маврикии (+33%; 33 400 рублей), в Кении (+27%; 12 600 рублей), Конго (+21%; 20 200 рублей) и Бельгии (+20%; 17 700 рублей).

Ранее были названы самые опасные места в Азии, куда не стоит ездить россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами