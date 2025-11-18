Россиянам объяснили, как помочь себе при высоком давлении до приезда скорой

Артериальная гипертензия (гипертония) — одно из самых распространенных заболеваний, которое без должного лечения и контроля может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О том, как помочь себе при высоком давлении до приезда скорой помощи, «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Маргарита Шатунова.

Как отметила врач, самым страшным является гипертонический криз — острое состояние, связанное с повышением артериального давления (АД), которое может быть жизнеугрожающим (может привести к инсульту, инфаркту миокарда и отеку легких), сопровождаться болями в груди, выраженной одышкой, головными болями, головокружением, тошнотой, рвотой, мельканьем мушек перед глазами, нарушением речи, и требует неотложной помощи.

Однако, по ее словам, достаточно часто случается повышение значений АД до высоких цифр без каких-либо симптомов, но это также не стоит оставлять без внимания.

«В первую очередь при появлении перечисленных жалоб необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Самому человеку необходимо обеспечить физический и эмоциональный покой, приток воздуха (проветрить помещение). Важно уложить пациента в горизонтальном положении на ровную поверхность с приподнятым изголовьем. Зарегистрировать цифры АД и оценить пульс (сейчас в широком доступе электронные тонометры, регистрирующие данные показатели)», — рассказала кардиолог.

Если значения АД отмечены 140–160/80 мм рт. ст., то, по словам врача, необходимо использовать препараты «экстренной помощи», положив их под язык однократно. К ним относятся препараты с действующим веществом каптоприл 25 мг или моксонидин 0,2 мг. Через 20 минут необходимо повторно зарегистрировать цифры АД. Снижать давление рекомендовано на 25% от исходно повышенных цифр в течение 2 часов, не допуская чрезмерного его снижения.

«Препаратом выбора все же на сегодняшний день выступает моксонидин — препарат центрального действия, который плавно и постепенно снижает систолическое артериальное давление (САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД)». Он позволяет добиться эффективного снижения давления в течение часа. Эффект от приема препарата сохраняется от 2,5 до максимально заявленных 5 часов. Также препарат оказывает дополнительный протективный эффект на сосуды головного мозга», — отметила Шатунова.

По приезде бригады скорой помощи необходимо указать все жалобы, максимально зарегистрированные цифры АД и использованные лекарства.

«Если повышение давления стало отмечаться регулярно на фоне уже используемой гипотензивной терапии, целесообразно посещение врача терапевта/кардиолога для коррекции терапии. Если это произошло впервые, необходимо ведение дневника домашнего мониторирования АД и обязательное обращение к врачу-кардиологу с целью установления диагноза и назначения лечения», — резюмировала кардиолог.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях гипертонии.