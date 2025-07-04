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Россиян предупредили об опасных последствиях гипертонии

Кардиолог Поляева: без лечения гипертония может привести к слепоте
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mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) является одним из наиболее распространенных заболеваний на сегодняшний день. В последние годы ее стали все чаще диагностировать у более молодых людей. Об опасных последствиях гипертонии «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Ирина Поляева.

Гипертония — это хроническое состояние, при котором уровень артериального давления стабильно превышает норму. По словам врача, коварной особенностью этого заболевания является отсутствие ярко выраженных симптомов на ранней стадии, из-за чего человек может долго не подозревать о проблеме.

«Если не диагностировать гипертонию своевременно, это может привести к серьезным последствиям. В частности, это может привести к повреждению почек и развитию хронической почечной недостаточности. Кроме того, повышенное давление влияет на сосуды глаз, что грозит ухудшением зрения вплоть до полной его потери», — предупредила Поляева.

Кроме того, одними из главных органов-мишеней при гипертонической болезни являются сердце и мозг. Поэтому, по словам врача, на фоне гипертонии нередко развиваются инфаркты и инсульты.

«Хотя гипертония не отличается специфическими симптомами, стоит прислушиваться к своему организму и обращать внимание на частые головные боли (особенно в затылочной зоне), головокружения, ощущение пульсации в ушах, перебои в сердечном ритме, одышку, снижение остроты зрения. При появлении таких признаков необходимо обратиться к врачу», — отметила специалист.

Чтобы снизить риск развития гипертонии, врач советует ограничить потребление соли, чаще включать в рацион овощи, зелень и фрукты. Также важно регулярно заниматься физической активностью — хотя бы 30 минут 3–5 раз в неделю. Стоит отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, вести дневник давления и ежегодно проходить профилактическое обследование.

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