В Париже двое зумеров пытались ограбить главу холдинга Kering

Французские полицейские предотвратили попытку ограбления в Париже дома главы люксовой группы Kering SA Луки де Мео. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Холдингу принадлежат такие бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga и другие.

«Их попытка была вовремя сорвана. Двое мужчин, которые планировали ограбление дома генерального директора группы Kering Луки де Мео, были задержаны в Париже в начале ноября», - сообщает телеканал.

Как отмечается, злоумышленникам 19 и 20 лет, они были вооружены стартовым пистолетом, ножом и пластиковыми стяжками, для связывания находящихся в доме людей. В настоящее время им уже предъявили обвинения, и поместили под стражу.

Де Мео возглавил Kering в сентябре, до этого он занимал должность генерального директора Renault. Будучи главой автоконцерна, он выступал за продажу доли французской группы в Nissan.

Ранее в отношении зумеров к труду увидели риски для экономики.