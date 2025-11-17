На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Париже двое зумеров пытались ограбить главу холдинга Kering

Французская полиция предотвратила попытку ограбления главы группы Kering де Мео
true
true
true
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Французские полицейские предотвратили попытку ограбления в Париже дома главы люксовой группы Kering SA Луки де Мео. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Холдингу принадлежат такие бренды, как Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga и другие.

«Их попытка была вовремя сорвана. Двое мужчин, которые планировали ограбление дома генерального директора группы Kering Луки де Мео, были задержаны в Париже в начале ноября», - сообщает телеканал.

Как отмечается, злоумышленникам 19 и 20 лет, они были вооружены стартовым пистолетом, ножом и пластиковыми стяжками, для связывания находящихся в доме людей. В настоящее время им уже предъявили обвинения, и поместили под стражу.

Де Мео возглавил Kering в сентябре, до этого он занимал должность генерального директора Renault. Будучи главой автоконцерна, он выступал за продажу доли французской группы в Nissan.

Ранее в отношении зумеров к труду увидели риски для экономики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами