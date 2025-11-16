На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Renault и Nissan планируют возродить разорванный альянс

FT: Renault и Nissan ведут переговоры о возрождении альянса
true
true
true
close
Renault

Французский автоконцерн Renault и японский Nissan ведут переговоры о возобновлении тесного сотрудничества после ряда кадровых перестановок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

«По словам источников, знакомых с ходом переговоров, бывший генеральный директор Renault Лука де Мео выступал за продажу доли французской группы в Nissan после того, как отношения между ними испортились вслед за арестом бывшего председателя японской компании Карлоса Гона в 2018 году. Однако уход де Мео, по словам источников, привёл к переговорам о возобновлении альянса», — отмечается в публикации.

В 2023 году альянс прошел реструктуризацию, направленную на сокращение доли Renault в концерне Nissan c 43% до 10%. Выручку от продажи акций Nissan Лука де Мео хотел инвестировать в развитие самой Renault. Сделка осложнялась падением цены акций Nissan и высокой премией, которую экс-глава французского автопроизводителя запросил за их продажу.

Ранее стало известно, какие автомобили подорожали в России в ноябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами