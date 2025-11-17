В отношении зумеров к труду увидели пять рисков для экономики

Позиция поколения Z на рынке труда несет сразу пять ключевых рисков для экономики, сказал «Газете.Ru» помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Первый риск — зумеры массово уходят из сфер, которые считают неинтересными, что усиливает кадровый голод в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ и госсекторе. Второй риск — высокая текучесть, когда работа меняется раз в год и чаще, увеличивает затраты компаний на подбор, адаптацию и обучение персонала. Третий риск — стремление к новизне и нелюбовь к иерархиям мешают поколению Z формировать глубокую экспертизу в сложных отраслях, где требуются годы погружения. Четвертый риск — дополнительное давление создает требования к особым условиям труда и корпоративной культуре, что вынуждает бизнес перестраивать модели управления», — отметил Мосягин.

По его словам, на все это накладывается пятый риск — конфликт ценностей между поколениями, ухудшающий управляемость и качество командной работы.

При этом Мосягин подчеркнул, что кардинально позиция поколения Z уже не изменится: их ценности сформированы иным историческим опытом и глобальными трендами. Возможна лишь частичная коррекция под давлением экономических факторов, снижением доходов, ростом безработицы, а также с возрастом, когда появляются семья и обязательства, уверен эксперт. Со временем, по мере усложнения самих «интересных» отраслей и активного внедрения ИИ, может вырасти и собственная оценка глубины экспертизы у самих зумеров, считает экономист.

Он допустил, что у этого сдвига есть и сильные стороны. Требовательность зумеров и их мобильность подталкивают бизнес активнее внедрять автоматизацию и ИИ, избавляясь от рутины, а также инвестировать в развитие персонала и человеческого капитала, подчеркнул Мосягин. В результате происходит естественный отбор бизнес-моделей: выживают компании, которые способны предложить сочетание смысла и интереса в работе, достойной оплаты, гибкости и возможностей для роста, сказал эксперт.

С его точки зрения, задача бизнеса — не латать дыры, а стратегически адаптироваться: вкладываться в автоматизацию, строить смешанные команды разных поколений, развивать внутреннюю мобильность и заранее готовить компетенции будущего. Государство должно снижать макроэкономическую нестабильность, обновлять пенсионную систему и поддерживать критически важные отрасли, делая их более технологичными и привлекательными для молодежи, уверен Мосягин.

«Сами работники должны искать баланс: интерес к работе и комфорт не отменяют необходимости в дисциплине, глубокой экспертизе и финансовой ответственности. В целом этот сдвиг — неизбежный этап эволюции рынка труда, сопротивление которому бессмысленно, а адаптация — обязательна», — заключил экономист.

