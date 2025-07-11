На 286 турникетах четырех линий Московского метрополитена стала доступна оплата по биометрии

Оплата по биометрии заработала на всех турникетах четырех линий метро

Оплата проезда по биометрии стала доступна на всех 286 турникетах четырех линий Московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что теперь пройти через турникеты с использованием распознавания лица можно на станциях Троицкой, Бутовской, Филевской и Некрасовской линий.

По его словам, ранее в каждом вестибюле для прохода по биометрии оборудовали только по два турникета, теперь же сервис доступен на всех.

В Дептрансе столицы уточнили, что для подключения к системе биометрии в приложении «Метро Москвы» необходимо сфотографироваться, а также привязать банковскую карту для оплаты проезда и карту «Тройка».

Ликсутов напомнил, что масштабное подключение всех турникетов Московского метрополитена к оплате по биометрии началось по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, сервис будет работать на каждом турникете уже в этом году.

«Для еще более быстрой работы системы устанавливаем в вестибюлях дополнительное оборудование отечественного производства. Биометрия — это удобный и безопасный способ оплаты проезда. Все данные пользователей надежно зашифрованы, а сама система имеет банковский уровень защиты», — отметил Ликсутов.