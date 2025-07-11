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На 286 турникетах четырех линий Московского метрополитена стала доступна оплата по биометрии

Оплата по биометрии заработала на всех турникетах четырех линий метро
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Дептранс Москвы

Оплата проезда по биометрии стала доступна на всех 286 турникетах четырех линий Московского метрополитена. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что теперь пройти через турникеты с использованием распознавания лица можно на станциях Троицкой, Бутовской, Филевской и Некрасовской линий.

По его словам, ранее в каждом вестибюле для прохода по биометрии оборудовали только по два турникета, теперь же сервис доступен на всех.

В Дептрансе столицы уточнили, что для подключения к системе биометрии в приложении «Метро Москвы» необходимо сфотографироваться, а также привязать банковскую карту для оплаты проезда и карту «Тройка».

Ликсутов напомнил, что масштабное подключение всех турникетов Московского метрополитена к оплате по биометрии началось по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. По его словам, сервис будет работать на каждом турникете уже в этом году.

«Для еще более быстрой работы системы устанавливаем в вестибюлях дополнительное оборудование отечественного производства. Биометрия — это удобный и безопасный способ оплаты проезда. Все данные пользователей надежно зашифрованы, а сама система имеет банковский уровень защиты», — отметил Ликсутов.

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