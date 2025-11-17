Жителям Барселоны выплатят по €600 на покупку электромопеда

Власти Барселоны направят €15 млн на программу, по которой жители смогут получать по €600 за переход с бензиновых мопедов на электрические. Об этом сообщила газета Periodico.

«Это беспрецедентная и радикально новая мера. «Прямая помощь пользователям позволит к 2030 году полностью перевести парк мопедов на электротягу и с нулевым уровнем выбросов», — заявил мэр Барселоны Жауме Колльбони.

Как отмечается, для получения субсидии необходимо будет сдать в утиль мопед с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Городской совет ожидает, что план позволит заменить до 20 тыс. мопедов с ДВС объемом до 50 куб. см.

Как отмечает издание, в настоящее время в Барселоне зарегистрировано 32 тыс. мопедов, из которых 25% (8000) уже являются электрическими, а остальные всё ещё являются транспортными средствами с ДВС.

13 ноября депутаты Госдумы РФ предложили закрыть тротуары для курьеров на электросамокатах. В ГД отметили, что в России наблюдается тревожный рост числа ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Так, за прошлый год их количество увеличилось на 42,8% до 4426 аварий, жертвами которых стали 54 человека и еще 4591 получил ранения.

Ранее в России призвали запретить движение электросамокатов около школ и больниц.