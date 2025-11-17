На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели вытащили из болота мужчину, переночевавшего в лесу

В Калининградской области вытащили из болота мужчину, переночевавшего в лесу
true
true
true

В Калининградской области спасатели сотрудники МЧС спасли мужчину, который заблудился в лесу и застрял в болоте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел в Полесском муниципальном округе. Мужчина ушел в лес и потерялся около поселка Тургенево. В поисках потерявшегося принимали участие 10 специалистов и три единицы техники. Жителя области нашли завязшим в болоте.

«С подозрением на переохлаждение пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства.

До этого в Удомельском районе Тверской области завершились поиски 83-летней Риммы Горьковой, которая заблудилась в лесу во время сбора клюквы. Женщину обнаружили на четвертые сутки благодаря песни, которые она пела, застряв в болоте.

Ранее стало известно, как потерявшаяся российская пенсионерка сутки выживала в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами