Спасатели вытащили из болота мужчину, переночевавшего в лесу

В Калининградской области вытащили из болота мужчину, переночевавшего в лесу

В Калининградской области спасатели сотрудники МЧС спасли мужчину, который заблудился в лесу и застрял в болоте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент произошел в Полесском муниципальном округе. Мужчина ушел в лес и потерялся около поселка Тургенево. В поисках потерявшегося принимали участие 10 специалистов и три единицы техники. Жителя области нашли завязшим в болоте.

«С подозрением на переохлаждение пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи», — уточнили в пресс-службе ведомства.

До этого в Удомельском районе Тверской области завершились поиски 83-летней Риммы Горьковой, которая заблудилась в лесу во время сбора клюквы. Женщину обнаружили на четвертые сутки благодаря песни, которые она пела, застряв в болоте.

Ранее стало известно, как потерявшаяся российская пенсионерка сутки выживала в лесу.