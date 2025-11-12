На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как потерявшаяся российская пенсионерка сутки выживала в лесу

В Тверской области потерявшуюся в лесу пенсионерку согрели дворняги
true
true
true
close
ВПСО Сова Тверь и Тверская область/VK

В Тверской области 78-летняя пенсионерка сутки провела в лесу и выжила благодаря дворовым собакам. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного отряда «ВПСО Сова».

Инцидент произошел 9 ноября. Пожилая женщина ушла на прогулку с дворовыми собаками, которых она подкармливала вместе с подругами и пропала. Когда она не вернулась через несколько часов, ее соседки забили тревогу и обратились в правоохранительные органы. Те направили сотрудников на поиски, к которым присоединились добровольцы. Полный осмотр территории населенного пункта результатов не дал, тогда поисковики отправились в лес. Группы определили, в каком месте пенсионерка зашла с животными в лес и принялись искать пропавшую поблизости.

Через сутки пенсионерку, добравшуюся домой самостоятельно, обнаружил участковый.

«Людмила рассказала, что, гуляя с собаками одна, часто уходила в этот лес. В этот раз спустя уже два часа поняла, что заблудилась. Пыталась выйти самостоятельно, но наступившие сумерки не позволили ей это сделать», — поделились в пресс-службе отряда.

По словам потерпевшей, собаки не отходили от нее ни на шаг, а ночью грели ее своими телами.

Сейчас пенсионерка и ее питомцы дома, с ними все хорошо.

Ранее в Челябинской области спасли женщину, которая провела 10 дней в лесу.

