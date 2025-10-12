«Бесстрашно пела на все болото!»: 83-летняя бабушка выжила в тверском лесу благодаря пению

Волонтеры нашли заблудившуюся пенсионерку по звукам ее песни в тверском лесу

В Удомельском районе Тверской области завершились поиски 83-летней Риммы Горьковой, которая заблудилась в лесу во время сбора клюквы. Информация об этом опубликована в VK-сообществе местного поисково-спасательного отряда.

Инцидент произошел 8 октября, когда пожилая жительница деревни Хларево отправилась в лес за клюквой для своей подруги. Пенсионерка пошла одна и вскоре потеряла ориентировку. Она успела позвонить родным, которые сразу же обратились к спасателям.

Поисковую операцию организовали волонтеры отряда «Сова». Добровольцы прочесывали лесные массивы, наносили на карту пройденные маршруты и окликали потерявшуюся женщину. В отчете поисковиков сказано, что особые сложности представляли тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности с торфяными канавами.

«А спасла ее, конечно же, безграничная вера ребят в то, что Римма их обязательно дождется, и песня, которую наша «потеряшка» бесстрашно распевала на все болото!» — добавили они.

Римму Горькову обнаружили в лесу на четвертые сутки, после чего передали врачам скорой помощи.

