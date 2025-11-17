На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили отменить мораторий на проверки управляющих компаний

КПРФ внесла в Госдуму законопроект об отмене моратория на проверки УК
Максим Блинов/РИА Новости

Председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов, сенатор и член партии Айрат Гибатдинов, а также другие депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить мораторий на проверки управляющих компаний (УК). Документ опубликовали в думской электронной базе.

Из сопроводительных материалов следует, что в статью 20 Жилищного кодекса РФ предлагается внести изменения. В рамках поправок депутаты предложили установить процедуру возобновления плановых проверок управляющих организаций.

«В случае установления временных ограничений на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении государственного жилищного надзора <...>, данные ограничения прекращают свое действие <...> в случае: поступления многократных обращений граждан и организаций, органов государственной власти», — говорится в законопроекте.

Мораторий на проверки УК действует с 10 марта 2023 года. Действие документа было продлено до 2030 года.

В октябре лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что срок, в течение которого повторное грубое нарушение лицензионных требований приведет к отзыву лицензии у управляющих компаний, следует увеличить с 12 до 24 месяцев. По его словам, соответствующий законопроект уже разработан депутатами партии и будет внесен в Госдуму.

Ранее Минстрой обязал управляющие компании раскрывать структуру коммунальных платежей.

