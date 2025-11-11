Минстрой обязал управляющие компании раскрывать структуру коммунальных платежей

Минстрой утвердил новую форму отчетности, обязывающую управляющие компании (УК), ТСЖ и жилищные кооперативы подробно объяснять жильцам, из чего складывается стоимость коммунальных услуг. Об этом сообщили в ведомстве «Известиям».

Требование о такой отчетности закрепили в Жилищном кодексе еще в июне, однако перечень сведений и форма отчетов определили только сейчас.

Согласно новому порядку, управляющие компании должны будут раскрывать, как расходуются собранные средства, включая доходы от аренды общедомового имущества и направления расходов. Кроме того, им предстоит указывать, по каким ценам закупаются коммунальные ресурсы и по какой стоимости они предоставляются жильцам. Публиковать отчеты необходимо будет ежегодно, в течение первого квартала.

В Минстрое считают, что новая форма отчетности повысит прозрачность работы управляющих организаций и позволит собственникам контролировать возможные нарушения.

Эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Павел Склянчук отметил, что непрозрачность деятельности управляющих компаний часто приводит к злоупотреблениям и завышенным суммам в квитанциях. По его словам, одной из главных проблем остается несоответствие между собранными и фактически потраченными средствами.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева подчеркнула, что отсутствие детализации в отчетах ранее позволяло компаниям манипулировать цифрами, что вызывало недоверие у граждан. В министерстве ожидают, что новый порядок отчетности поможет сделать сферу ЖКХ более открытой и подконтрольной жильцам.

