В Германии пожарных вызвали из-за запаха дуриана, перепутав его с утечкой газа

IMAGO/Sabine Gudath/Global Look Press

В немецком городе Висбаден пожарные четыре раза за один день выезжали на сообщения о возможной утечке газа, однако причиной тревоги оказался экзотический фрукт дуриан, известный своим резким запахом, пишет World of Buzz.

Первый вызов поступил утром в субботу, когда посетители крупного торгового центра пожаловались на сильный запах, похожий на утечку газа. Пожарные оперативно прибыли на место, однако газоанализаторы не выявили утечки. Более того, в здании вовсе отсутствовало газовое подключение. Несмотря на это, спустя несколько часов экстренные службы вновь вызвали в тот же торговый центр — запах усилился и распространился по всему комплексу.

После тщательной проверки пожарная команда обнаружила источник «газа» — дурианы, выставленные в азиатском супермаркете. Как сообщили власти Висбадена, система вентиляции торгового центра распространила аромат фрукта по этажам, вызвав панику среди посетителей.

Дуриан — популярный фрукт в Юго-Восточной Азии, который славится своим противоречивым запахом. Многие сравнивают его аромат с гнилыми луком, сыром или канализацией. Во многих отелях и общественных местах Азии этот фрукт даже запрещен к проносу.

Любопытно, что вечером того же дня пожарных вызвали еще раз — на этот раз в жилой дом. Жильцы сообщили о подозрительном запахе газа на лестничной площадке. Проверка показала, что «утечку» вновь спровоцировал дуриан — один из соседей принес фрукт домой.

Представители пожарной службы отметили, что «такого количества ложных тревог из-за фрукта им еще не доводилось видеть».

Ранее в Таиланде кондуктор потеряла сознание от запаха багажа пассажира.

