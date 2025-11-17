Родители продали 14-летнюю дочь за €5000 и пять бутылок виски

В Испании родители продали паре 14-летнюю дочь за €5000 и 5 бутылок виски

В Испании 14-летняя девочка продана родителями незнакомцу за €5000 и пять бутылок виски, пишет Daily Star.

Испанские правоохранительные органы расследуют дело о предполагаемой продаже несовершеннолетней девочки ее собственными родителями, пишет Daily Star. Пять человек, включая мать и отца подростка, были арестованы по подозрению в торговле людьми и организации принудительного брака.

Об инциденте стало известно, когда полиция заметила 14-летнюю девочку, просящую милостыню у супермаркета в городке Лес-Борхес-Бланкес на западе Каталонии. Последующее расследование выявило ужасающие детали: по данным местных властей, биологические родители девочки договорились продать ее другой паре за €5000, пять бутылок виски и продукты питания.

Согласно заявлению Гражданской гвардии, девушка перешла под контроль семьи-«покупателя» с целью заключения брака с их 20-летним сыном. В течение этого времени несовершеннолетней запрещали посещать школу и заставляли заниматься попрошайничеством, а все собранные деньги она была обязана отдавать новой «семье».

Были задержаны оба родителя девочки, супружеская пара, купившая школьницу, а также их сын.. Всем арестованным предъявлены обвинения, связанные с торговлей людьми, и им запрещено контактировать с потерпевшей.

