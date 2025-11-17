Исполнительный директор «Рамблера» стала лауреатом премии «Топ-менеджеры НПБК»

Исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова получила награду в категории «Интернет-ресурсы» премии «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций» (НПБК). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Награда присуждена за выдающийся вклад в развитие цифровых медиатехнологий, создание инновационных продуктов и успешную трансформацию портала «Рамблер». Церемония награждения прошла в конце прошлой недели в рамках Недели рекламы в Москве.

«Быть инновационными и, по сути, первыми масштабно внедрять ИИ в медийном сегменте – это непросто, так как изменение ландшафта рынка и бизнес-модели неизбежно вызывает как восхищение, так и критику. Трансформация «Рамблера» была бы невозможна без невероятной команды – мы собрали лучших в своем сегменте. И, конечно, как для меня, так и для всей команды эта оценка очень важна, дает силы и смелость продолжать делать новое с заботой о пользователе и клиенте», — отметила Анна Иванова.

Отмечается, что под руководством Ивановой в конце прошлого года произошел технологический перезапуск «Рамблера». Портал стал первым в России LLM-ресурсом на базе больших языковых моделей.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас для пользователей портала доступен блок «Картина дня», который ИИ формирует в режиме реального времени. Он включает важнейшие события с контекстными подсказками, а также полезный контент и мини-сервисы, облегчающие решение повседневных задач.

Напомним, премия «Топ-менеджеры Национальной премии бизнес-коммуникаций» учреждена в 2019 году. Она оценивает достижения в области медиа, агентств и брендов, фиксируя реальные результаты и демонстрируя, как стратегические коммуникации превращаются в измеримые показатели успеха.