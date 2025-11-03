На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Греции прошла акция против введения электронных паспортов

Аvgi: в Греции 300 человек вышли на акцию против введения электронных паспортов
Depositphotos

В Греческом городе Солоники прошла акция против введения электронных паспортов. Об этом сообщает портал Аvgi.

2 ноября в центре города прошла акция протеста, в которой приняли участие около 300 человек под эгидой организации «Объединенные македонцы». Акция была направлена против введения личных номеров и новых удостоверений личности (электронных паспортов – прим.ред.), пишет издание.

Как отмечается, организаторы из «Объединенных македонцев» в своем заявлении предупредили об «императивах нового порядка вещей» и об «опасном пути», который ставит под угрозу качество жизни граждан Греции.

9 октября стало известно о том, что на российском портале «Госуслуги» планируют запустить электронные пенсионные удостоверения. Минцифры планирует запустить до конца 2025 года онлайн-удостоверения пенсионера и инвалида для граждан Российской Федерации. Также Минцифры совместно с Банком России и еще несколькими ведомствами прорабатывает создание единой точки учета всех льготных программ (государственных и негосударственных).

Ранее в Минздраве отреагировали на идею продавать табак и алкоголь по биометрии.

