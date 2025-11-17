Психолог раскритиковал идею платить женам зарплату за домашний труд

Если бы в России существовал закон, который бы обязывал платить женам зарплату за их труд по дому, то это лишило бы браки ощущения равного союза и превратило бы отношения в бизнес. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский.

Ранее экономист Юлия Тулупникова выразила мнение, что справедливая зарплата жены превышает 35 тыс. руб. в месяц. Однако, по ее словам, идея официально установить зарплату женам за домашний труд выглядит странно, поскольку переводит на рыночную основу семейные отношения.

Как заявил Самбурский, когда в семье появляется такая «зарплата», отношения начинают напоминать бизнес. И психология тут включается быстрее, чем калькулятор.

«Если один партнер начинает платить другому за домашний труд, то в паре автоматически возникают роли: один становится исполнителем, второй — заказчиком. Социальная психология давно показала: роли формируют поведение. Как только человек занимает позицию подчиненного, он начинает думать и действовать соответственно роли, даже если в паспорте написано «муж» или «жена». Исчезает ощущение равного союза и приходит служебная вертикаль. А в вертикали не до нежностей — там есть ответственность, отчетность и дисциплина», — объяснил он.

По мнению психолога, идея может показаться справедливой: домашний труд огромен, бесконечен и почти невидим. Но стоит назначить оклад — и забота превращается в услугу.

«В любом сервисе есть улыбки, радушие, комфорт и стандарты, но нет эмоциональной близости: все оценивается через качество, регламент и чек. Как только в отношениях появляется модель «я плачу — ты делаешь», включается механизм социального обмена: контроль, сравнение, недовольство. Исполнитель вынужден демонстрировать эффективность, доказывать, что «работа нужна», а заказчик — проверять, нет ли перерасхода, все ли выполнено «по наряд-заказу», — добавил Самбурский.

Это разрушает то, на чем держится семья: ощущение «мы». Партнеры начинают взаимодействовать не как два взрослых человека, а как участники маленькой корпоративной структуры с KPI и служебными ожиданиями, заявил эксперт.

«К этому добавляется культурный фон. Сегодня людей активно приучают к потреблению и лозунгу «выбирай себя», но мало кто объясняет вторую часть формулы — личную ответственность за свое счастье. В итоге выросло целое поколение, прекрасно владеющее техникой перекладывания ответственности: «если мне плохо — это ты недостаточно стараешься». И если в такой парадигме партнеру еще и назначить «ставку», он окончательно превращается в сервис, который должен обеспечивать комфорт», — отметил психолог.

По мнению Самбурского, построить зрелые отношения в этой логике невозможно: нельзя любить человека, которого одновременно оцениваешь как работника.

«Деньги только усиливают перекос. Тот, кто получает оплату, быстрее теряет ощущение автономии: растет тревога, зависимость, страх не справиться и не соответствовать. У платящего незаметно формируется психология работодателя: ожидания, претензии, сравнение с «рынком услуг». И в один момент возникает мысль: «А не найти ли кого-то, кто делает то же самое, но лучше?» — предупредил психолог.

Самбурский подчеркнул, что монетизация быта подрывает саму идею партнерства: любовь превращается в договор, быт — в услугу, а каждое недоразумение — в спор о справедливости.

«Работает такая модель только там, где и без денег отношения зрелые, с ясными границами, уважением и живым диалогом. Во всех остальных случаях «зарплата жены» не решает проблем, а лишь подчеркивает их. Гораздо важнее научиться делить ответственность поровну — не в рублях, а в человеческом смысле», — резюмировал он.

